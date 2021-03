Recullen 1.400 kg de deixalles al Cap de Creus

Un grup de 25 voluntaris ha recollit 1.400 kg de deixalles en un tram del GR-11 que hi ha dins del Parc Natural del Cap de Creus (Alt Empordà). Es tracta d'una iniciativa de les entitats Amics de la Natura de Cadaqués i Cuidem Cadaqués. La neteja es va concentrar en un tram de 300 metres que hi ha a la zona del pla de Tudela i forma part d'un projecte de neteja popular que impulsen les dues entitats cada primer cap de setmana de mes. La majoria de les deixalles que van recollir eren plàstics i ampolles. També hi havia una nevera vella i objectes dels anys 70 amb els logotips de l'antic Club Mediterranée, que hi havia al pla de Tudela. Aquest cap de setmana va participar-hi personal tècnic i el director del Parc Natural.