Una marea de petites meduses blaves envaeix el litoral de l'Escala

La costa escalenca va aparèixer dissabte envaïda per una marea de minimeduses de color blau que han despertat l'interès de molts curiosos.

El biòleg Boris Weitzmann explica que es tracta de Velelles, unes petites meduses que viuen en colònies en alta mar i que, a causa del vent de llevant d'aquests últims dies, han estat arrossegades fins a la costa i s'han acumulat a la sorra.

Boris Weitzmann s'ha desplaçat fins a la cala de la Creu de l'Escala per comprovar l'onada de petites meduses que han tenyit de blau la riba i comenta que aquesta espècie, fora de l'aigua, acaba morint.«Són espectaculars perquè donen una tonalitat blava a la sorra, sembla petroli.

Depenent dels vents i dels corrents, aquests organismes vius tenen una vela i naveguen amb el vent. No es veu de per si, però si el vent ho porta a la costa sí que es veu», ha indicat el biòleg. S'han viscut situacions similars els darrers dies en punts com a la Catalunya Nord.