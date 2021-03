Els pobles afectats pel tancament de la frontera anuncien protestes

Col·lectius de poblacions d'ambdues bandes de la frontera s'han unit i han començat a treballar per reclamar que es reobrin els cinc passos fronterers que l'Estat francès va tancar l'11 de gener. Anuncien protestes, la primera el 14 de març amb un acte reivindicatiu a la carretera entre Maçanet i Costoja. Adverteixen que el tancament afecta l'activitat econòmica i els serveis dels pobles d'aquesta zona.Reclamen la reobertura.

A les 11 del matí del 14 de març s'ha programat una concentració al pont del Riu Major, al punt del tall de la carretera que comunica Maçanet i Costoja. És un dels cinc punts fronterers tancats. Aquí s'hi preveu reivindicar que es reobrin. Es farà amb actuacions musicals, amb la presència d'alcaldes de les poblacions afectades i la participació d'altres càrrecs electes, a banda dels representants de les entitats.

És la primera d'un seguit de convocatòries que es volen posar en marxa fins que aquests passos es reobrin.

Els diferents col·lectius treballen des de fa setmanes i han elaborat un manifest. El primer crit d'alerta el va posar l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, s'hi van sumar els alcaldes de les poblacions afectades o grups polítics i ara entitats de les poblacions s'agrupen per tenir més força.

Els passos fronterers comuniquen les comarques del Rosselló, el Vallespir, l'Alta Cerdanya, l'Alt Empordà i la Cerdanya. I la situació afecta poblacions com Espolla la Vajol. Des de l'estat francès es va justificar el tancament com a mesures antiterroristes i per evitar la immigració il·legal, segons el manifest dels signants, «en contradicció total amb les disposicions del tractat del Schengen».

Al marge d'això, posen de manifest que ha tingut un impacte sobre les activitats econòmiques i «essencials dels pobles veïns». Les distàncies s'allarguen i «per anar al lloc de treball o satisfer un servei qualsevol comporta un cost afegit que no té cap mena de justificació», diuen, i també impossibilita oferir serveis d'emergència amb carreteres tallades amb blocs de formigó.

A través del manifest recorden que les comarques comparteixen moltes més coses que el veïnatge i que «si la voluntat és de subvertir els llaços de catalanitat, afirmem que el que no es va aconseguir amb el Tractat dels Pirineus no ho aconseguiran un grapat de blocs de formigó».

Demanen a la Prefectura dels Pirineus Orientals l'obertura «immediata» dels passos fronterers i a les autoritats locals i comarcals afectades que es mobilitzin per aconseguir-ho.

Afegeixen que haurien de ser considerades vies necessàries i que se n'hauria de garantir el manteniment.