Campanya per frenar els parcs eòlics Cronos i Terrades a dies de la decisió del Govern

La plataforma Albera Lliure de Molins ha engegat una campanya per anar frenant els projectes de parcs eòlics pendents de la decisió de la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat.

Els primers són els Parcs Eòlics Cronos i Terrades. El 15 de març està previst que n'informi la Ponència Ambiental. Demanen que en declari la inviabilitat dels emplaçaments dels avantprojectes per incompatibilitat absoluta amb el patrimoni geològic, megalític, natural i cultural d'aquest espai i amb el seu futur econòmic basat en un turisme de qualitat.

El Parc Eòlic Cronos se situaria entre Agullana i Capmany amb una trentena de molins. El de Terrades se situaria entre Capmany i Biure, amb nou molins

El diumenge s'ha previst una trobada i recollida de signatures de nou del matí a dues del migdia, a la Jonquera, a l'entrada del Mercat. També es llegirà un manifest a dos quarts d'una del migdia.

Els següents parcs seran els Parcs Eòlics Querols i Buscarós amb data per informar-ne el 22 de març.

La campanya tindrà actes presencials públics a pobles i llocs emblemàtics de l'Albera i accions telemàtiques consistents en queixes i demandes als organismes de la Generalitat implicats, presentació de firmes i enviament per part de l'ALLIMO de correus als membres de la Ponència (PER) que tenen funcions relacionades amb el medi natural, el medi ambient, el paisatge, el patrimoni cultural i el món rural per tal de fer-los arribar el Manifest Salvem l'Albera i que es qüestionin la seva postura davant aquests parcs eòlics concrets. ¡

La demanda en termes més genèrics és compartida per tots els adherits (24 entitats i persones públiques) i firmants (650 persones, la majoria de la comarca) del Manifest Salvem l'Albera! Aturem el "Parc" eòlic de l'Albera del 6 de febrer de 2021 promogut per la Plataforma Albera Lliure de Molins (ALLIMO).

Demanen l'aturada urgent de tots els avantprojectes que s'estan tramitant a l'Albera per la Ponència Ambiental, que ja ha acordat la viabilitat de l'emplaçament el Parc Eòlic Galatea i està estudiant la viabilitat dels altres avantprojectes presentats.

Proposen que s'iniciï la tramitació per a la creació del futur Parc Natural de l'Albera per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, establint-ne els límits i funcions amb tots els actors implicats a la comarca.