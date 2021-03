Figueres té a punt un projecte per posar en servei vigilants municipals

Figueres té a punt el projecte per posar en servei vigilants municipals amb l'objectiu de treballar per frenar l'incivisme. El projecte està a punt per quan hi hagi dotació pressupostària. La pandèmia l'ha ajornat.

A principi de mandat el govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) va plantejar la creació d'un cos de vigilants municipals. A preguntes del regidor de Junts, Carles Arbolí, al darrer ple, el regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, va explicar que es va treballar conjuntament amb la Guàrdia Urbana un model d'agenc cívic a partir del model d'una altra població. Es tractaria, va dir Quiroga, «d'agents cívics, més empoderats».

El projecte es va elaborar adaptat a la ciutat de Figueres «però amb la pandèmia, ens van retallar un 50% dels fons que arriben de la Generalitat per finançar aquest tipus de projectes».

El 2021 si es recuperen els fons està preparat per tirar-lo endavant i és prioritari, va dir el regidor.

La proposta que es va presentar el 2019 planteja un cos que completaria la Guàrdia Urbana i que vetllaria pel compliment de les ordenances per combatre l'incivisme.

Seria una figura de suport per fer un control més exhaustiu pel compliment de les ordenances. Aquesta figura no és nova i ja en disposen diversos municipis petits. L'objectiu és que complementin la tasca que fa la policia, sobretot en l'àmbit de les ordenances.

Paral·lelament la ciutat treballa per incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana.

L'incivisme és una de les problemàtiques que preocupen al govern de Figueres. Recentment ha engegat una campanya per combatre-la.

La campanya se centra en quatre eixos, cadascun dels quals està representat per un personatge: deixalles i neteja, cura de l'espai públic, convivència i mobilitat. Cada tres mesos es posarà el focus en un aspecte concret ?es començarà pel de la neteja? i la campanya també es treballarà a les escoles.

El regidor de Junts va posar sobre la taula el tema arran de la creació al barri de l'Estació de patrulles urbanes el 18 de febrer per evitar les actituds «incíviques» per part d'algunes persones. Asseguren que fan les seves necessitats, es barallen i consumeixen alcohol i drogues al carrer, i tot plegat sense mascareta.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va explicar que després de parlar amb els veïns i tal com va manifestar públicament, les principals molèsties que es queixen els veïns s'atribueixen a persones sense llar i en algun cas amb persones amb patologies mentals.

El regidor de Junts, però, va manifestar que no hi estan d'acord perquè «no és com a mínim només això, sinó de degradació de l'estat públic, de certa permissivitat, incivisme, i és un problema de delinqüència». Com a exemple va explicar que hi havia hagut el mateix dia del ple un robatori a vehicle al carrer Progrés «i dubto que hagi estat ni cap persona sense sostre ni cap amb problemes mentals».

Va demanar que no se circumscrigui només a aquesta problemàtica.

Arbolí va apuntar que el problema no és només d'aquest barri, sinó que es donen en altres indrets de la ciutat com el Juncària Parc Bosc, la zona del carrer Doctor Ferran i rodalies o els habitatges de Sant Josep.

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, va admetre la problemàtica però va apuntar que els fets delinqüencials a la ciutat han baixat.