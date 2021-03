Figueres renuncia a l'actual projecte del pavelló poliesportiu per l'elevat cost

La zona on es construirà el nou pavelló poliesportiu.

La zona on es construirà el nou pavelló poliesportiu. Diari de Girona

L'Ajuntament de Figueres ha renunciat al projecte de construcció del Pavelló Poliesportiu per l'elevat cost de gairebé 10 milions d'euros per rebaixar-ne el cost.

El govern ha elaborat un nou projecte, "més adaptat a les necessitats d'entrenament dels clubs" i rebaixant-ne el pressupost per sota els cinc milions d'euros.

La previsió és que s'enllesteixi els propers dos anys.

Membres del govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) es van reunir ahir amb representants de les entitats esportives de la ciutat per explicar el plantejament del nou pavelló esportiu de la ciutat.

"La intenció és posar fil a l'agulla per desencallar el projecte del nou equipament esportiu de Figueres que ha de donar resposta a les necessitats dels clubs", ha informat l'Ajuntament.

Tal i com estava plantejat inicialment per l'anterior govern de la ciutat, el cost de l'equipament "era excessiu i ascendia a gairebé 10 milions d'euros, la qual cosa va suposar que el concurs quedés desert".

En el context actual consideren que no es pot assumir.

El nou projecte que s'ha presentat a les entitats és el d'un pavelló per entrenaments, amb tres pistes i sis vestuaris, amb l'objectiu de complementar els equipaments esportius actuals de la ciutat. "El nou projecte dona una resposta real i adaptada a les necessitats d'entrenament dels clubs esportius", manifesten.

El nou pavelló es construirà a la part sud de la ciutat, darrere l'Hotel Ronda, una zona mancada actualment d'equipaments esportius.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha explicat que "Figueres arrossega des de fa molt anys una mancança d' espais d'entrenament que suposa per els clubs de la ciutat una dificultat per créixer i retenir talent esportiu".

Ha informat que van iniciar tots els tràmits perquè aquest pavelló es pogués construir de manera immediata, "però el temps ens ha demostrat que era un projecte que no tenia els costos ben calculats i que fa que sigui inviable". Per això, "hem perdut un temps gloriós. Evidentment no podem renunciar al nou pavelló però alhora tampoc podem renunciar a altres inversions també molt importants perquè la ciutat avanci".

Una altra de les accions complementàries que en paral·lel es van plantejar, de forma consensuada, a la reunió d'ahir amb les entitats esportives és iniciar els tràmits per valorar si és possible de manera paral·lela el cobriment de les pistes exteriors annexes dels pavellons Roser Llop i Rafel Mora per tal de guanyar més espais d'entrenament.