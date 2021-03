Quatre denunciats per entrar en territori francès sense una prova PCR

La Gendarmeria francesa va realitzar aquest dissabte un operatiu de control de trànsit fronterer a la carretera departamental 900 a l'altura del coll del Pertús. Aquest operatiu es va realitzar en el marc del reforçament de fronteres i va acabar amb quatre denúncies de persones que havien intentat entrar en territori francès sense una prova PCR, un test que cal presentar si es vol entrar al país arran de les restriccions per la pandèmia del coronavirus.

Aquest control, segons informa la Gendarmeria, es va realitzar per part de l'Esquadró departamental de seguretat viària dels Pirineus Orientals a la carretera fronterera del Pertús. La major part de la gent controlada durant el dia de dissabte, asseguren que respectaven les normes sanitàries del coronavirus, i aquells qui no les va complir van acabar denunciats.

Durant el control també van aixecar nombroses denúncies relatives a temes de trànsit, no enumeren el nombre. Però sí asseguren en un comunicat que la majoria van ser per consum de drogues, tinença d'estupefaents, conduir sense tenir assegurança i d'altres infraccions contra el codi de circulació. En aquest control fronterer hi va participar el prefecte del departament dels Pirineus Orientals, Etienne Stoskopf.