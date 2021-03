Figueres reclama al conseller Calvet vigilància a l'estació de busos: "La imatge és inacceptable i intolerable"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha enviat una carta al conseller de Territori, Damià Calvet, demanant-li que exigeixi a la concessionària de l'estació de busos que mantingui netes les instal·lacions i que hi posi vigilància. A la missiva, Lladó assegura que l'equipament acumula "anys de deixadesa" i "manca d'atenció". "La brutícia s'acumula i l'abandó i la inseguretat són cada vegada més latents", remarca. Per tot plegat, l'alcaldessa demana una reunió "amb caràcter d'urgència" per "treballar conjuntament per millorar i dignificar" l'espai. Els veïns de la zona fa temps que es queixen de problemes de civisme i seguretat i alguns s'han organitzat i muntat patrulles per fer-hi front.

"Com a alcaldessa de Figueres em dirigeixo a vostè per fer-lo coneixedor del meu malestar en relació amb la gestió que s'està fent de l'estació d'autobusos de la ciutat", comença la carta. Lladó recorda que es tracta d'un equipament ubicat "al cor de la ciutat" i que "aquesta porta d'entrada no pot estar en les condicions que està actualment". "La imatge és inacceptable i intolerable", afirma.

En aquest sentit, diu que fa anys que acumula deixadesa, falta d'atenció i brutícia i que les queixes dels usuaris i veïns "augmenten": "Cal posar fil a l'agulla per resoldre aquesta situació".

Per això, reclama a Territori que, "com a propietari de l'equipament", exigeixi a l'empresa concessionària que "mantingui les instal·lacions al dia i netes" i que "vetlli per la seguretat en tot el recinte". En aquest sentit, posa com a exemple els gestors de l'estació del tren convencional on hi ha vigilants de seguretat.

"Des de l'Ajuntament treballem per mantenir la ciutat neta, per promocionar-la turísticament i comercialment, per reivindicar tots els elements culturals i patrimonials i no pot ser que l'estació tingui aquesta imatge", remarca. "Ens mereixem unes instal·lacions dignes", conclou.

Queixes veïnals

Els veïns del barri fa temps que es queixen de problemes de seguretat i civisme. De fet, alguns han muntat patrulles per combatre-ho. Malgrat això, l'Ajuntament va defensar fa unes setmanes que era el barri "amb més policies" i va vincular l'incivisme amb els sensellar.