Front comú per reclamar la reobertura dels passos fronterers a l'Alt Empordà

Els municipis d'un i altre costat de la frontera han decidit fer front comú per reclamar la reobertura dels passos fronterers entre França i l'Alt Empordà tancats pel Govern francès des del passat 11 de gener. En un manifest conjunt, els representants de quinze ajuntaments tant francesos com catalans, així com institucions de les comarques gironines i del departament dels Pirineus Orientals, demanen que es reobrin les fronteres tot substituint el tancament físic actual -fet amb blocs de formigó- per controls policials com els que hi ha en altres carreteres o per sistemes de videovigilància que serveixin per lluitar contra el terrorisme i les xarxes d'immigració il·legal, que són els principals arguments adduïts pel Govern francès per tal tancament.

Per part de les comarques gironines, signen el manifest els ajuntaments d'Espolla, Maçanet de Cabrenys, la Vajol, Albanyà, Agullana, Rabós i Portbou, així com els consells comarcals de l'Alt Empordà i la Cerdanya. Per part francesa, s'hi han sumat vuit alcaldes de municipis fronterers i quatre presidents de comunes. També s'hi ha sumat el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, i el senador d'ERC Jordi Martí.

En el seu escrit -difós tant en català com en francès-, els municipis afectats lamenten que el Govern francès decidís tancar les connexions pel coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de Manrella, que connecten amb l'Alt Empordà; i el camí d'Aja i la carretera de Vinyola, a la Cerdanya, sense «cap comunicació prèvia als territoris afectats». El tancament es va fer efectiu amb la instal·lació de blocs de formigó: «Manifestem el nostre desacord amb el sistema adoptat per fer efectiu el tancament, així com que no se'ns hagi comunicat la mesura ni la seva temporalitat per tal de poder-ho comunicar i donar resposta als veïns i veïnes, empreses i serveis afectats», assenyalen en el comunicat.

Segons diuen, aquest tancament perjudica «la cohesió territorial» i potencia l'efecte d'aïllament rural d'aquests territoris, a banda de causar «un gran dany» a l'economia de les petites empreses de serveis i comerç, que ja s'han vist molt afectades per la pandèmia. A més, recorden que el tancament dels passos representa un impediment per a la mobilitat laboral transfronterera, ja que la durada dels trajectes es multiplica per tres.

Aquest diumenge, hi haurà una manifestació de protesta a Maçanet de Cabrenys.