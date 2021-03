Figueres encarrega a Fisersa que assumeixi el servei d'enllumenat públic

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) porta al ple extraordinari de dimecres l'aprovació definitiva del canvi de gestió del servei de manteniment de l'enllumenat públic i encarregarà a Fisersa, l'empresa municipal, que l'assumeixi a partir de l'1 de maig i durant cinc anys. D'aquesta manera, l'empresa mixta Ecoserveis, que fins ara es feia càrrec del servei, es quedarà només amb la neteja viària, les escombraries i la deixalleria. De fet, el contracte va vèncer l'octubre del 2016 i des d'aleshores s'han hagut de fer diverses pròrrogues a l'espera de poder posar en marxa un nou concurs, després que el Tribunal Català de Recursos Contractuals declarés nul—la la licitació que s'havia posat en marxa.

El govern municipal espera poder tirar endavant el tràmit el més aviat possible. Precisament, a principis de febrer, l'Ajuntament va aprovar els plans de gestió d'Ecoserveis per a aquest any per valor de 4,5 milions d'euros (MEUR) i allargar la concessió del servei fins al 2 d'octubre del 2021. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va assegurar aleshores que esperava que fossin els "últims".



La separació de serveis públics va ser precisament un dels arguments que els sindicats van esgrimir en la vaga d'escombraries que es va convocar just abans de Nadal. CCOO i Co.bas, que van acabar desconvocant la vaga a pocs dies de les festes, reclamaven que es garantissin els drets laborals dels treballadors amb el canvi i l'Ajuntament s'hi va comprometre.

L'estudi de viabilitat de la municipalització del servei preveu un estalvi de més de 230.000 euros anuals. Al dictamen que l'equip de govern portarà al ple, es preveu una partida de 410.545 euros per al manteniment de l'enllumenat i una de 397.000 per a inversions.