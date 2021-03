Una regidora de la CUP desobeeix la citació pel tall de la Jonquera

La regidora de la CUP a l'Arboç Maria Mestre ha desobeït la citació judicial per declarar com a investigada pel tall de l'AP-7 a la Jonquera la tardor del 2019. Mestre ha detallat que la setmana passada hauria d'haver comparegut davant el jutjat de Figueres. Ha dit que va eludir la citació perquè no vol col·laborar en el que considera una macrocausa repressiva contra el moviment independentista. La cupaire ha avançat que no pensa anar a declarar encara que la tornin a citar, de manera que preveu acabar sent detinguda per anar als jutjats a la força.

En aquesta situació ja s'hi troba el regidor de la CUP a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) Isaac Ruana, que ha desobeït la citació dues vegades i preveu ser detingut les properes setmanes. En el marc de la causa que instrueix el jutjat número 4 de Figueres pel tall de l'autopista organitzat per Tsunami Democràtic han estat citades a declarar com a investigades un total de 196 persones.