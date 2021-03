Clam dels pobles transfronterers de l'Alt Empordà perquè França reobri la circulació entre països

Més de mig miler de persones s'han concentrat aquest diumenge sobre el pont del Riu Major a Albanyà (Alt Empordà) per reclamar al govern francès que reobri la circulació entre països, tancada ara per evitar la immigració il·legal i per alerta antiterrorista. A l'acte hi han assistit veïns, alcaldes i altres personalitats de pobles transfronterers de l'Alt Empordà i el Vallespir. Asseguren que el tancament dels passos és un "escàndol" i alerten que està perjudicant "greument" la vida social i econòmica d'aquests municipis. Des del Ministeri de l'Interior es va assenyalar que seria a partir del 30 d'abril quan es reobriria, però el Govern assegura que "serà abans", segons les informacions que tenen de l'estat francès.