L'Ajuntament de Figueres començarà una prova pilot en breu per organtizar la ciutat en districtes. L'objectiu és facilitar la participació ciutadana i el desenvolupament local així com realitzar propostes de millora per a cada districte en temes com les infraestructures, els equipaments escolars, els pressupostos participatius o l'espai públic. Aquesta organització permetrà adaptar-se a les necessitats de cada zona de la ciutat, que són diferents les unes de les altres.