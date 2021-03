Llargues cues per comprar tabac al Pertús

Llargues cues es podien veure ahir al matí als estancs del Pertús de la Jonquera en una imatge que ja es va donar el dissabte anterior. Mentre aquest nucli se salva de les restriccions per trobar-se just abans de les cabines de la frontera, demà hi ha una concentració a Maçanet de Cabrenys per reclamar que es reobrin les carreteres frontereres que enllacen les petites poblacions d'ambdues bandes del Pirineu.

El nucli del Pertús presentava ahir al matí una imatge de plena activitat amb nombrosos compradors, la majoria francesos, als establiments. Les llargues cues eren, com habitualment, als estancs.

Tal com va publicar Diari de Girona el 14 de febrer, les restriccions no impedeixen als francesos apropar-se a comprar al Pertús. El fet que una banda pertanyi a la Catalunya Nord i l'altra a Catalunya fa que puguin moure's amb tranquil·litat sense creuar cap frontera.

Això no passa amb les carreteres secundàries que uneixen poblacions petites a banda i banda de la frontera. Demà justament es concentraran per reclamar que es reobrin. França les va tancar per l'amenaça terrorista.