Figueres renuncia a la compra de tres pisos perquè estaven ocupats

Figueres ha descartat la compra de tres immobles perquè estaven ocupats. L'Ajuntament va renunciar a la subvenció de 90.000 euros de la Diputació de Girona que es preveia per a la compra d'aquests habitatges que havien de servir per ampliar el parc d'habitatge social.

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres, José Castejón (Guanyem), va explicar al darrer ple muncipal, a preguntes de Junts, que s'havia desistit per aquest motiu, per no comprar un habitatge ja ocupat per una persona. El regidor va recordar que quan es detecten habitatges que estan ocupats se segueixen uns tràmits, el primer de tots parlar amb Serveis Socials perquè intervingui i veure si la família té intenció de marxar de l'habitatge.

El regidor de Junts Miquel Fernández va demanar explicacions per la renúncia a la subvenció.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va assenyalar que l'ajuda estava destinada a aquests habitatges en concret i, per tant, si no es compraven es renunciava a la subvenció.

Va recordar també anb relació a l'ocupació d'habitatges que es faciliten pisos d'emergència social sempre que hi hagi un informe de serveis socials.

El regidor José Castejón va afegir que continuen treballant amb l'estudi elaborat de la Fundació Sergi sobre les ocupacions a la ciutat. L'estudi identifica els habitatges que estan buits i identifica els que estan ocupats.

L'objectiu de l'estudi, a banda de tenir una radiografia, és detectar els casos de persones amb situacions d'emergència social. Els casos es deriven a Serveis Socials abans de decretar-ne l'expulsió dels habitatges.

Pel que fa a la compra ?d'habitatge, l'Ajuntament de Figueres n'adquireix des de fa anys pel dret de tanteig i retracte per tal d'anar ampliant el nombre d'habitatgesque posteriorment es destinen a emergències o al lloguer social.

Les adquisicions es porten a terme. La idea és disposar d'una borsa amb uns dos-cents pisos. La ciutat compta, segons dades de finals de l'any passat, al voltant d'una cinquantena de pisos adquirits i vint en règim de cessió per part de la Generalitat de Catalunya.