La pandèmia comporta 2,8 MEUR de despesa extra a la Fundació Salut Empordà en un any

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha destinat 2,8 milions d'euros extraordinaris per fer front a la pandèmia al llarg de l'últim any. Aquest dijous 18 de març farà un any que es van detectar els primers casos en els centres de la fundació, tot i que el primer de la comarca va arribar just ara fa un any: el 15 de març de 2020. Durant aquest any s'han fet múltiples inversions als centres de la FSE per adaptar-se a les noves necessitats i també s'han fet diverses inversions. Entre d'altres coses, els laboratoris ja poden analitzar PCR, fet que ha permès que en dotze mesos s'hagin fet 27.471 proves per detectar la covid-19: 23.567 PCR, 3.054 tests serològics i 850 Tests d'Antígen Ràpids (TAR).

Al llarg d'aquest any els tres centres de l'FSE (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l'Escala) han registrat 1.316 casos de coronavirus que s'han traduït en 1.098 ingressos hospitalaris i 127 defuncions.

Per poder atendre a tot aquest volum de pacients, la fundació ha realitzat diverses inversions (sobretot a l'Hospital de Figueres). L'hospital ha habilitat l'espai de prealta per alliberar llits de les plantes i l'espai de preingrés per tenir més places d'Urgències, a l'espera de tenir un llit assignat a planta. També s'ha reformat la sala de reunions i la de docència i s'han fet obres al Servei d'Urgències i a la cafeteria per adaptar-los a les noves normatives.

Aquestes setmanes s'estan acabant les obres per construir un passadís cobert exterior que eviti el pas dels usuaris per l'interior de l'edifici i es minimitzi el risc de contagi. A més, el laboratori de l'FSE s'ha dotat de tota la tecnologia necessària per poder analitzar proves PCR i, d'aquesta manera, no haver-les d'enviar a un altre centre.

Les inversions en el laboratori han fet possible que s'hagin fet 27.471 proves de diagnòstic de covid-19 en un any. La majoria d'elles, són PCR (23.567 proves), però també s'han fet 3.054 tests serològics i 850 Tests d'Antigen Ràpids (TAR).

Al llarg de la pandèmia s'han viscut quatre pics d'ocupació, tot i que duran la segona quinzena de juny no hi va haver cap ingrés per aquesta causa. Els quatre pics amb més pacients són el 5 d'abril (46 pacients), el 29 de juliol (19 pacients), el 9 de novembre (76 pacients) i el 20 de gener (69 pacients).

Pel que fa a professionals infectats, en els tres centres de la Fundació Salut Empordà hi ha hagut 241 persones que han tingut la covid-19. Actualment no n'hi ha cap de contagiat, una situació que no es produïa des del juliol. La majoria dels treballadors que es volen vacunar ja han rebut les dues dosis del vaccí i això afavoreix aquesta reducció entre el personal afectat.

A més, al llarg dels últims dotze mesos s'ha contracta 60 professionals més per reforçar serveis i fer front a la sobrecàrrega de treball generada per la pandèmia. Aquestes contractacions han suposat una despesa de 372.000 euros.

A l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala, l'activitat relacionada directament amb la Covid-19 ha suposat la realització de 20.278 visites, 2.628 PCR i 2.334 testos d'antigen. Fins a dia d'avui també s'han administrat 323 primeres dosis de la vacuna anticovid a la població major de 79 anys, grans dependents, cuidadors i usuaris inclosos al Programa d'Atenció Domiciliària.