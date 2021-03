La cadaquesenca Nora Vehí ha recaptat més de 13.000 euros per als infants refugiats

La guerra de Síria entra en el seu desè any, una dècada d'atacs continuats, bombardejos i milers de morts. El conflicte va arrencar el 15 de març de 2011 com un esclat popular en demanda de reformes democràtiques amb un cost humà «descomunal i inacceptable» a ulls de Nacions Unides.

La cadaquesenca Nora Vehí, mestra d'educació infantil i especialment sensibilitzada davant la vulnerabilitat de la infància, es va convertir fa cinc anys en fundadora i Team Manager d'un grup de suport a l'organització ACNUR per donar resposta a l'emergència a través de la plataforma Teaming que funciona amb donacions d'un euro al mes: «Era un moment en què els bombardejos a Síria ocupaven tots els mitjans. Jo ja estava conscienciada envers la causa i la meva iniciativa sorgeix en veure que és un problema molt gros que necessita solucions duradores» explica.

Un dia en què un grup de gent recollia diners pels carrers de Cadaqués «vaig pensar que el que jo pogués arribar a aportar seria anecdòtic davant les necessitats que hi havien i vaig decidir crear un grup per donar assistència d'emergència a nens refugiats i les seves famílies en la crisi mediterrània causada pel conflicte a Síria».

És un grup que va començar de zero i ha anat creixent a poc a poc, fins a arribar als 492 participants i que fins ara ha recaptat 13.299 euros, «uns fons que arriben íntegrament a ACNUR».

Amb motiu d'aquest desè aniversari, el Comitè Català d'ACNUR vol seguir visibilitzant aquesta emergència i ha programat diferents activitats que s'allargaran durant tot el mes de març. Aquest dijous a les sis de la tarda hi haurà la taula rodona: 10 anys de conflicte. I ara què?, a través de Zoom.



Des de Cadaqués, Vehí fa èmfasi en com «petites iniciatives a escala particular i personal que neixen com una idea, una il·lusió o preocupació, poden acabar a arribar sent una cosa molt més grossa i ara ja som 492 teamers que al cap de l'any revertim uns 6.000 euros per ajudar a la causa». «El feedback constant cap a tots els participants és fonamental per donar transparència i generar credibilitat», assegura la cadaquesenca. «Partim de la base que qualsevol acció es transforma en adhesions o fidelitzacions».

Nora Vehí s'emociona pensant com el fet de no quedar-se satisfeta llavors fent una petita aportació «m'ha permès anar més enllà, gràcies a la voluntat i el fet d'unir esforços». Donar un euro al mes és un gest simbòlic, «però unir molta gent en una mateixa direcció et permet aconseguit tot això».

A banda de donar resposta d'emergència quan arriben els nens i les famílies als camps de refugiats, com a causa principal, s'inclouen campanyes a l'hivern «perquè les condicions són molt dures: proporcionem mantes, estores, per aïllar del fred les persones que dormen a terra i ara aquest hivern hem sumat també la campanya covid proporcionant pastilles de sabó per augmentar la higiene i intentar frenar el contagi als camps, ja que es tracta de població molt vulnerable».