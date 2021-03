La COVID-19 ha provocat dos milions i mig de despesa extra a la FS Empordà

Més de dos milions i mig d'euros (2.792.791,83). Aquesta és la despesa extra que ha generat la pandèmia als tres centres que gestiona la Fundació Salut Empordà (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l'Escala). L'aportació «extraordinària» del Departament de Salut ha permès assumir una despesa extra que, bàsicament, s'ha destinat a la «adequació de les instal·lacions, compra de nous aparells i consum de material sanitari vinculat directament a la covid-19».

Així, per exemple, a l'hospital de Figueres s'ha «habilitat un espai de prealta (per alliberar llits a les plantes) i un espai de preingrés (per alliberar urgències a l'espera de tenir un llit assignat a planta), s'han reformat les sales de reunions i docència per als professionals i estudiants; i també s'han fet obres al servei d'urgències i a la cafeteria». En el mateix centre figuerenc, aquest dies s'estan «ultimant els treballs per construir un passadís cobert exterior que eviti el pas dels usuaris per l'interior de l'edifici» i també s'ha «dotat el Laboratori clínic de la tecnologia necessària per a la realització de PCRs».

En un any de pandèmia, en els tres centres de la Fundació Salut Empordà s'han registrat 1.316 casos positius per coronavirus, 1.098 ingressos hospitalaris i 127 defuncions. Entre les plantilles dels tres centres, 241 professionals han passat la malaltia i actualment no n'hi ha cap que sigui positiu (una situació que no es produïa des del mes de juliol). I, de la mateixa manera, «pràcticament tots els treballadors de l'entitat que es volien vacunar contra han rebut les dues dosis corresponents». Durant l'any, la Fundació Salut Empordà ha contractat 60 persones per «poder fer front a l'augment de la càrrega de treball», cosa que ha suposat un cost de 372.000 euros.