L'ACA allibera de manera controlada més aigua des de la presa Darnius-Boadella per millorar mediambientalment la Muga

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) farà en les properes hores diverses maniobres d'alliberament controlat d'aigua des de la presa de Darnius-Boadella amb l'objectiu de millorar mediambientalment el riu Muga. La mesura està contemplada a la planificació hidrològica catalana aporta beneficis com ara reperfilar la llera, oxigenar l'aigua o la millora de la qualitat dels hàbitats de peixos. Aquesta és la tercera actuació d'aquestes característiques que es fa a la zona en els últims tres anys.

Es preveu que el cabal que s'alliberi des de la presa passi, de manera gradual, dels 0,3 m3 /s a un cabal màxim de 28 m3 /s. Tot i que el cabal és superior a l'habitual, no es preveu que representi cap risc d'inundació. Igualment, i per precaució, es recomana als municipis de Darnius, Boadella i les Escaules, Pont de Molins, Llers, Cabanes, Peralada i Castelló d'Empúries que s'evitin els accessos a la llera del riu, guals, creuaments a nivell i punts baixos.

La mesura es pren en un moment en què l'embassament garanteix les demandes d'abastament urbà i reg agrícola per a un any (a hores d'ara, les reserves se situen a més del 84% amb prop de 52 hm3 ) i les maniobres s'aprofitaran també per fer un seguit de comprovacions tècniques als òrgans de desguàs de la presa per optimitzar la seva maniobrabilitat.