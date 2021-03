«Amb el parc eòlic marí tots hi guanyaríem, és una gran oportunitat per a l'Empordà»

«El Parc Tramuntana és una gran oportunitat per a l'Empordà; i també per a Catalunya perquè produiria una energia cent per cent neta i de quilòmetre zero que et dona independència energètica perquè no depens ni de les nuclears franceses, ni de l'eòlica d'Aragó ni del petroli». Així de clar ho té l'enginyer Sergi Ametller, de la direcció tècnica del parc eòlic marí que Blue Float Energy i Sener, les dues empreses que hi ha darrere del Parc Tramuntana, han plantejat fer a vint-i-quatre quilòmetres mar endins de les platges de la badia de Roses. Una iniciativa que, d'entrada, ha despertat els recels tant dels ajuntaments implicats, com de les confraries de pescadors com del sector turístic. «A tots els preocupa l'efecte visual dels molins, i és lògic perquè és el paisatge de la Costa Brava, però la realitat és que es veuran poc, molt poc, perquè la proposta inicial era de posar-los a 24 quilòmetres de la costa i a 10 del cap de Creus, però parlant amb els ajuntaments estem mirant d'allunyar-nos encara més i quedar-nos a uns 14 del cap de Creus, que seria el punt més proper», explica Ametller sobre els «30 o 40 molins de 258 metres d'altura» que servirien per produir el 45% de l'energia que es consumeix no només a l'Alt Empordà, sinó en el conjunt de totes les comarques gironines. Més endavant, en una segona fase, aquest 45% podria arribar a ser, fins i tot, el 90% de la despesa energètica de la demarcació, amb «60 o 80 molins», però aquesta ampliació ja va més enllà del que ara vol fer Parc Tramuntana si aconsegueix el consens del territori per anar per feina i que aquest projecte rebi els fons europeus del Next Generation, on «creiem que encaixa molt bé».

Ametller està convençut que, si acaben arribant els fons europeus, «aquí hi sortirà guanyant tothom» perquè destaca que «el nostre projecte està al costat del territori i per això volem arribar a un consens amb els ajuntaments, amb els pescadors, amb tothom...». En les properes setmanes, els responsables del Parc Tramuntana tenen la intenció d'anar parlant amb més actors de la zona per respondre a tots els interrogants possibles: «Ens pregunten per què no aneu més endins? Doncs perquè hi ha un corredor protegit de cetacis que ens ho impedeix; i així tot perquè volem resoldre dubtes sobre com protegirem els ocells, sobre com no ni ha perill per a la fauna, sobre com el parc no afectarà el pas de les embarcacions recreatives que van més a prop de la costa, sobre la possibilitat de fer un passadís perquè la flota pesquera no hagi de fer volta per tornar a port...». Precisament, parlant de les preocupacions dels pescadors, la idea dels promotors és que el parc eòlic marí se situï, gairebé completament, en l'actual zona de veda de pesca.

El «consens» és el terme clau que, parlant de noms de Blue Float Energy i Sener, Sergi Ametller repeteix constantment perquè «una altra empresa podria aparèixer, demanar la concessió al ministeri i mirar de tirar-ho endavant, però nosaltres volem anar de la mà amb el territori perquè creiem que així hi guanyem tots». Aquests guanys per al territori Ametller els concreta amb «els impostos i les taxes que cobrarien els ajuntaments implicats», però també en «compensacions per als pescadors, amb qui ja hem començat a parlar» i, fins i tot, amb l'opció de «parlar amb les comercialitzadores perquè hi hagi descomptes en la rebut elèctric per a les empreses i els ciutadans de la zona». En algun moment s'ha parlat que el Parc Tramuntana generaria al voltant de 6.000 llocs de treball, però Ametller matisa que són directes i indirectes durant la fase de construcció i no tots serien a Girona o a l'Alt Empordà. «Si les plataformes es construeixen, per exemple a Tarragona, aquests llocs de treball serien allà; el mateix amb el cable... El que sí es quedaria a l'Alt Empordà durant els 30 anys de la concessió són 100 o 200 llocs de feina pel manteniment i les revisions».

30 o 40 molins flotants de 258 metres d'altura i 236 de diàmetre màxim. El parc faria entre 80 i 100 quilòmetres quadrats a 24 km de la línia de la costa. D'allà en surt un cable que va en direcció a la badia de Roses, primer soterrat en una rasa i després fent un túnel que va a sortir a la platja «més o menys a la meitat del golf de Roses, però encara ho hem d'acabar de concretar» i després, ja per terra, també soterrat fins a Santa Llogaia d'Àlguema, on es fa la connexió amb Red Eléctrica. Aquest és a grans trets un projecte que, segons Sergi Ametller, «és molt complicat que tingui sentit sense que hi hagi consens amb el territori». El full de ruta dels promotors del Parc Tramuntana és «primer el consens amb ajuntaments, pescadors i la resta d'implicats de la zona per després, sabent que la Generalitat ho veu bé perquè al país no anem sobrats d'energies renovables i que ells mateixos ja han inclòs el parc eòlic marí com a un dels plans de futur de Catalunya, parlar amb el Ministeri perquè ens doni la concessió i ho defensi a Brussel·les per tenir els fons Next Generation, on creiem que encaixa molt bé». Una subvenció europea que obligaria que l'obra estigués acabada, a tot estirar, l'any 2026.