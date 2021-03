Castelló i Empuriabrava, lliures de zona blava

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell (ERC), ha confirmat que, en vista als pròxims mesos, no hi haurà cobrament de zona blava per a l'aparcament de vehicles en tot el municipi. Güell ja va respondre en aquest sentit a una lectora a l'entrevista d'Empordà.info: «Li hem de dir que la zona blava va acabar de funcionar a finals del mes de novembre de l'any passat, ja que no prorroguem el contracte. La recaptació depèn de la quantitat de vehicles i abonaments que hagin expedit durant aquests últims vuit anys. L'Ajuntament cobrava 348.000 € anuals».

Al centre històric de Castelló, la zona blava es va tancar el mes de novembre del 2020, de manera que ERC compleix amb el que va anunciar tot esperant que finalitzés la concessió del servei.

L'existència de la regulació dels aparcaments mitjançant la zona blava sempre ha generat polèmica política al consistori castelloní. Els republicans sempre havien estat contraris a aquesta mesura quan la va aplicar el PdeCat. ERC va tenir clar des del primer moment, quan va accedir a l'alcaldia castellonina, que quan s'acabés el contracte no el renovaria.

En vista a la temporada d'estiu, doncs, s'obrirà una altra etapa al municipi sense la presència d'aparcaments amb zona blava. L'Ajuntament perdrà, també, un ingrés anual de diners com a compensació per aquest cobrament que feia l'empresa que tenia la concessió del servei a tot el municipi.