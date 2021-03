Ciutadans veu «tracte de favor» en la vigilància a casa la mare de Casellas

Després que ahir es conegués que el cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera, va ordenar incrementar la vigilància policial a prop de casa la mare del vicealcalde, Pere Casellas, els grups de l'oposició van reaccionar amb contundència denunciant el presumpte tracte de favor. «Exigirem que s'investigui i es depurin responsabilitats per si hi ha hagut un tracte de favor o diferencial a familiars o amics», va denunciar Ciutadans en un comunicat, mentre que, per part de Junts per Figueres, el seu portaveu, Jordi Masquef, es va mostrar «sorprès» i va dir que «demanarem explicacions per saber si és una decisió del cap de la Guàrdia Urbana o hi hagut una ordre política».

«Exigirem que s'investigui i es depurin responsabilitats per si hi ha hagut un tracte de favor o diferencial a familiars o amics», s'assegura en el comunicat de Ciutadans, que en les darreres eleccions municipals va obtenir dos regidors i que ahir insistia que «a tots els ciutadans de Figueres els preocupa la inseguretat i tots mereixem ser tractats per igual i sentir-nos igualment protegits; no per tenir un cognom o ser amic d'algú s'ha de posar un dispositiu policial especial».

«Hauríem de mirar d'incrementar-hi el patrullatge preventiu, ja sabeu que a la zona hi hem tingut diversos incidents: ocupes, salut pública, robatoris», va ordenar Josep Maria Riera en un mail, on hi havia adjuntada una foto de la casa de la mare de Pere Casellas, al qual va tenir accés Diari de Girona i que ahir va motivar la reacció dels dos grups de l'oposició municipal. «Després de cada robatori el caporal envia un mail dient que han robat a tal o tal lloc i que cal augmentar el dispositiu de seguretat allà? Perquè tenim constància que molts veïns de Figueres han patit situacions similars i no s'han enviat aquests mails ni s'han creat dispositius especials», se sostenia en el comunicat de Ciutadans mentre, des de Junts, Masquef recordava que «la seguretat no es pot dissenyar a la carta, perquè tots els ciutadans som iguals» i va dir que «estarem amatents a les explicacions per veure si s'han gastat recursos destinats a la vigilància de la ciutat a protegir una casa relacionada amb el vicealcalde, que seria molt greu».

«Nosaltres volem el mateix estàndard de seguretat per a tots els ciutadans; necessitem un pla integral de seguretat que protegeixi tots els ciutadans per igual, visquin on visquin i s'anomenin com s'anomenin, sense distincions ni privilegis», continuava l'escrit del grup dels regidors Héctor Amelló i Elisabet Guillén, que recordava que «durant les darreres setmanes hem vist com veïns s'han autoorganitzat davant l'incivisme i la inseguretat i això suposa un greu risc per a la seva pròpia integritat perquè no és funció dels veïns autoorganitzar-se contra la inseguretat. Si els veïns estiguessin ben protegits no haurien de fer això».

Més contingut, Jordi Masquef va assegurar que «per principi de prudència, esperarem les explicacions de Casellas», però va demanar a tot el govern municipal que «expliqui els fets amb llum i taquígrafs perquè no es deteriori la confiança cap a la Guàrdia Urbana». «Hem de saber per què es feien aquestes guàrdies i si va ser una iniciativa del mateix cap del cos o hi va haver una ordre política».