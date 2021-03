Dos detinguts per ocultar un cultiu de marihuana al garatge d'una casa de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per ocultar una plantació de marihuana en el garatge d'una casa de Figueres.

Els agents van intervenir 442 plantes de marihuana i gairebé dos quilos de cabdells de la mateixa droga.

Els detinguts són dos homes de 25 i 40 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de la ciutat, a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

A principis de març, i en el marc d'una actuació judicial, agents de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d'Investigació dels Mossos de la comissaria de Figueres, van localitzar una plantació de marihuana oculta a l'interior del garatge d'una casa situada al carrer Rodes .

Finalment, el dia 11 van realitzar una entrada al domicili on van localitzar 442 plantes de marihuana a la zona del garatge. També van intervenir tots els estris necessaris per al seu creixement i 1,72 kg de cabdells d'aquesta substància preparats en dosis per vendre al detall.

Durant l'operatiu els agents van detenir el propietari de l'habitatge com a responsable d'aquesta plantació. En el moment de la seva detenció li van localitzar 2.610 euros en bitllets fraccionats així com diferents dosis de cocaïna. Posteriorment van detenir el segon home que també era responsable de la plantació.



Llum punxada

La companyia elèctrica que va inspeccionar el domicili va concloure als seus informes que hi havia una connexió directa a la xarxa sense l'existència de cap contracte en vigor ni cap comptador donat d'alta. La defraudació elèctrica ascendia anualment a 5.230 euros.

Els detinguts seran citats per declarar davant l'autoritat judicial competent dels jutjats de Figueres.