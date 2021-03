L'equip de govern de Figueres aprova en solitari traspassar la gestió de l'enllumenat públic a Fisersa

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) ha aprovat en solitari el canvi de gestió de l'enllumenat i el traspàs a l'empres pública Fisersa. La proposta s'ha aprovat amb 10 vots a favors –per l'absència del vicealcalde Pere Casellas, que està convalescent- i vuit en contra del principal partit de l'oposició, Junts per Figueres. Cs s'ha abstingut per dubtes en la subrogació dels cinc treballadors que passaran a formar part de la plantilla de Fisersa. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha assegurat que es tracta d'un dia important per a la ciutat i que el canvi no només suposarà una millora en "l'eficència" de la gestió del servei sinó també un estalvi de més de 200.000 euros anuals.

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat al ple extraordinari d'aquest dimecres encarregar la gestió de l'enllumenat públic a Fisersa. El mes de desembre es va aprovar inicialment el canvi i avui s'ha formalitzat amb la intenció que es faci efectiu a partir de l'1 de maig i durant un període de cinc anys.

L'equip de govern, però, no ha comptat amb el suport de l'oposició. Junts per Figueres hi ha votat en contra. El regidor Jordi Masquef ha manifestat que el seu grup manté que caldria que el servei l'assumís una empresa externa per fer front a la inversió que cal per renovar l'enllumenat públic i Cs s'ha abastingut. L'edil Héctor Amelló ha dit que "no està en debat el model" però que consideren que hi ha "un seguit de problemes a resoldre". Entre ells, "la incorporació dels treballadors a Fisersa".

L'alcaldessa li ha respost que els empleats s'incorporen a Fisersa amb "les mateixes condicions que tenen a dia d'avui a Ecoserveis". "És una subrogació i la llei ho deixa clar. Nosaltres, com a govern tenim clar que volem que els treballadors tinguin els seus drets ben garantits", ha insistit Lladó.

Amb el canvi aprovat aquest dimecres, l'empresa mixta Ecoserveis, que fins ara es feia càrrec del servei, es quedarà només amb la neteja viària, les escombraries i la deixalleria.

De fet, el contracte va vèncer l'octubre del 2016 i des d'aleshores s'han hagut de fer diverses pròrrogues a l'espera de poder posar en marxa un nou concurs, després que el Tribunal Català de Recursos Contractuals declarés nul·la la licitació que s'havia posat en marxa.El govern municipal espera poder tirar endavant el tràmit el més aviat possible.