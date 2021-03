Les entitats contràries al parc eòlic marí de l'Alt Empordà s'uneixen

Les diferents entitats contràries al parc eòlic marí del golf de Roses (Alt Empordà) han decidit unir-se en una plataforma. 'Stop al macroparc eòlic marí' agrupa les associacions que volen impedir el projecte. La nova entitat acusa els promotors d'opacitat ja que en les diferents reunions que estan fent amb els sectors afectats, no mostren el projecte tècnic del parc i tampoc faciliten cap enllaç on es pugui consultar. Per contra, denuncien que només aporten "un simple power point amb les dades que més els convenen". La nova entitat també carrega contra els promotors del parc perquè considera que "enganyen els ciutadans" quan expliquen que és una oportunitat per al territori o la solució en la implantació de les energies renovables.

Per aquest motiu, en la darrera trobada dels diferents membres de la plataforma van acordar dur a terme un seguit d'accions per "sensibilitzar els ciutadans" del que es vol dur a terme i explicar des del seu punt de vista el projecte. En aquest sentit, recorden que es tracta d'una obra davant "d'un dels litorals més protegits del territori, envoltat d'espais naturals i protegits, i que suposaria un impacte visual, mediambiental, social i econòmic sense precedents".

Des de 'Stop al macroparc eòlic marí' recorden que el fet que l'energia produïda sigui verda "no vol dir que el projecte sigui en cap cas sostenible, tal i com ho evidencien les grans afectacions que es preveuen a curt i llarg termini, sobretot quan ja s'està caminant cap un model alternatiu de democratització de l'energia".

En aquest sentit, està prevista l'obertura d'una pàgina web on s'aniran recollint totes les informacions rellevants sobre el projecte, suports i dades d'interès. També s'està treballant en l'elaboració de material visual per mostrar l'impacte que tindria el projecte. A més, es va acordar començar a treballar en les al·legacions que es presentaran un cop el projecte estigui a exposició pública, i iniciar una campanya de recollida de firmes a través de la plataforma Change.org.