Fan un inventari dels prats de dall de l'Albera per assegurar-ne la conservació i la biodiversitat

L'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà ha completat un inventari sobre els prats de dall de la serra de l'Albera, a l'Alt Empordà. Un estudi que s'ha fet sobre un total de 98 parcel·les de les localitats de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes i que té per objectiu assegurar la conservació i la biodiversitat d'aquests paratges. Per tal de protegir-los, s'ha optat per establir acords de custòdia entre els propietaris d'alguns dels camps i la IAEDEN. Uns acords que permetran compatibilitzar l'activitat agrícola i ramadera amb la preservació i la millora ambientals d'aquests hàbitats seminaturals. L'estudi ha estat un encàrrec de la Diputació de Girona a l'entitat ecologista.

El resultat final de l'inventari ordena els prats segons la possibilitat de recuperació mitjançant eines agràries. En aquest sentit, s'ha dictaminat que hi ha 35 prats de difícil recuperació, quinze més on sí és viable, quatre on es considera prioritària la seva actuació i 33 camps i onze estanys amb un acord de custòdia amb IAEDEN.

Els acords de custòdia són convenis privats i que s'adapten a cada cas, en els quals els productors reben assessorament per gestionar els elements naturals de les seves finques i es comprometen, alhora, a portar a terme mesures de preservació i millora ambientals. En aquest sentit, la IAEDEN ja té experiència en aquest tipus de conveni amb el programa 'Cultivant biodiversitat'.

Els prats de dall són hàbitats seminaturals molt rics en biodiversitat, amb gran varietat d'espècies vegetals, papallones i altres insectes que són aliment d'aus. Són propis de les comarques humides de muntanya, si bé també poder formar-se en sòls fèrtils temporalment inundats a la terra baixa mediterrània. Aquests prats són especialment valuosos quan ajuden a conformar un mosaic amb altres hàbitats (boscos, marges o basses, entre d'altres), aportant diversitat i heterogeneïtat al paisatge i oferint gran varietat de serveis ecosistèmics.