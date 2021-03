El Govern tramitarà amb «celeritat» la millora de l'N-260 a Llançà i Ordis

El Govern espanyol s'ha compromès a tramitar amb la «màxima celeritat» possible els projectes constructius de millora de l'N-260 al seu pas per Llançà i Ordis, després que dijous s'aprovés per unanimitat la moció presentada pel senador gironí d'ERC Jordi Martí.

La moció, presentada a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, és un mandat parlamentari a l'executiu espanyol per tramitar amb la màxima celeritat els projectes constructius per a l'execució d'obres de millora a l'N-260 al seu pas pels municipis de Llançà i Ordis.

Una necessitat «urgent»

«És urgent condicionar aquesta infraestructura viària, ja que actua com un eix vertebrador territorial, econòmic i social a la comarca i a la demarcació, i perquè garanteix el desenvolupament econòmic i social i la igualtat d'oportunitats», exposa Martí.

Les actuacions previstes són a la travessera de Llançà, entre els quilòmetres 15 i 18, i la construcció d'una rotonda a la intersecció de la carretera C-26 amb l'N-260, a Ordis, just a la confluència amb Avinyonet de Puigventós, Navata, Taravaus i Vilanant.