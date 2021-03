Instal·len càmeres per analitzar els turons a l'Albera

El Departament de Territori instal·larà càmeres de fotoparany per analitzar la població de turó europeu que hi ha al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. Fins aras'havia detectat la presència d'alguns exemplars a través de càmeres de parany d'alguns naturalistes locals. Ara, l'objectiu és conèixer la població exacta d'aquesta espècie que està en perill crític dins de l'àmbit territorial. El departament instal·larà càmeres on s'havien detectat fa temps els exemplars de turó i llavors s'anirà ampliant la prospecció fins a determinar la seva distribució dins de l'Albera.

Inventari dels prats de dall

D'altra banda, la IAEDEN ha completat, per encàrrec de la Diputació, un inventari dels prats de dall de l'Albera que té com a objectiu buscar eines per facilitar-ne la conservació i la biodiversitat.