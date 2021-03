Unió de les entitats contràries del parc eòlic al golf de Roses

Les diferents entitats contràries al parc eòlic marí del golf de Roses han decidit unir-se en una plataforma. «Stop al macroparc eòlic marí» agrupa les associacions que volen impedir el projecte. La nova entitat acusa els promotors d'opacitat, ja que en les diferents reunions que estan fent no mostren el projecte tècnic del parc i tampoc faciliten cap enllaç on es pugui consultar. Per contra, denuncien que només aporten «un simple Power Point amb les dades que els convenen». A més, diuen que «enganyen els ciutadans» quan expliquen que és una oportunitat per al territori o la solució en la implantació de les energies renovables.

Per això, la plataforma ha acordat dur a terme accions per «sensibilitzar els ciutadans» del projecte que es vol dur a terme i explicar-lo des del seu punt de vista. Recorden que és «un dels litorals més protegits del territori, envoltat d'espais naturals».