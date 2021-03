Cinc detinguts en dos dies a Roses per un robatori en un domicili i una botiga de telefonia

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones en dos dies de diferència a Roses per dos robatoris. El primer d'ells va ser el 21 de març quan la policia va aturar dos homes de 18 i 33 anys i veïns de Badalona (Barcelonès) en un control als accessos de la població. Als peus hi portaven sis telèfons mòbils que tenien l'alarma posada. Els Mossos els van detenir per un delicte de robatori amb força. L'endemà a la tarda la policia va detenir tres joves de 18, 20 i 24 anys i veïns de Roses per un robatori amb força a l'interior d'un domicili. Els agents van trobar-los donant cops de pedra al pany d'una porta per accedir a l'interior.

El primer dels fets va succeir a la matinada del diumenge 21 de març. Quan eren prop de dos quarts de cinc, els Mossos van rebre l'avís que s'estava produint un robatori en una botiga de telefonia a l'avinguda de Jaume I de Roses. Mentre una patrulla es dirigia fins a l'establiment, d'altres van situar-se als accessos de la població per fer controls i evitar que els lladres s'escapessin.

Poc després, els agents van detectar un turisme amb dos homes a l'interior que circulava per la Gran Via de Pau Casals en direcció a Figueres. Quan van aturar el vehicle, els agents van veure que als peus del conductor i del copilot hi havia sis telèfons mòbils, tots ells amb l'alarma encara posada. També hi havia uns guants de treball.

En paral·lel, la patrulla que estava a la botiga va veure que hi havia un forat al vidre de l'aparador fet amb una tapa de clavegueram i que algú s'havia emportat sis telèfons del taulell amb l'alarma inclosa. Davant de les evidències, els homes van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força a l'interior d'un establiment.

L'endemà a la tarda, el dilluns 22 de març, els agents de la comissaria de Roses van rebre una trucada avisant que algú estava intentant entrar en una casa del carrer de la Punta. En arribar a l'adreça indicada, els agents van sentir sorolls que venien del darrere del domicili. En apropar-s'hi, es van trobar amb tres joves que donaven cops de pedra a un pany d'una porta i dues altres portes estaven forçades. Els Mossos van trobar dues pedres, dos tornavisos, un ganivet, unes tenalles, unes tisores i una bossa plena de roba. Per aquest motiu van quedar detinguts.

Els arrestats, dos d'ells amb antecedents, han passat a disposició judicial el dilluns 22 i dimarts 23 de març i han quedat en llibertat amb càrrecs.