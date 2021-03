Figueres renaturalitza una bassa del Parc de les Aigües

Figueres ha renaturalitzat una bassa del Parc de les Aigües, un espai urbà per tal de potenciar la biodiversitat faunística aquàtica.

La naturalització garanteix el control dels mosquits i les seves larves, que no podran proliferar, el servei de control de plagues, que així ho garanteix.

L'acció l'ha portat a terme l'entitat Galanthus, dedicada a l'estudi i a la divulgació del medi ambient.

Les feines han consistit en la incorporació de planta aquàtica i en l'adopció d'accions que facilitin la colonització per part de la fauna que hi pot viure o pot utilitzar-la per a la reproducció.

Un dels grups faunístics que es veuen afavorits és el dels amfibis, però també libèl·lules i altres invertebrats que es veuen beneficiats, ha informat l'Ajuntament.

Les basses naturalitzades han d'estar lliures de peixos i tortugues exòtiques, que dificulten l'establiment de l'equilibri del sistema.

En aquesta bassa, s'han plantat 5 grups de 3 testos amb Thalia dealbata en el centre i Pontederia corbata i lanceolata a les cantonades.

L'escletxa que hi ha entre la cubeta nova, metàl·lica, i la vella ha estat omplerta amb grava per tal d'evitar la proliferació de mosquits per suprimir obstacles per a la fauna, no obstant això, s'ha deixat un lateral lliure per tal de conservar el soroll de la caiguda de l'aigua, element essencial d'aquest parc.

Per tal de facilitar l'accés dels amfibis des de terra, s'ha disposat un munt de pedres irregulars a una de les cantonades, contra una de les parets de la bassa, en la base de la qual hi ha una fuita d'aigua que forma un petit bassal, on s'han plantat lliris grocs Iris pseudacorus.