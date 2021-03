Els treballadors de Patrimoni denuncien dèficit de personal

Els responsables de l'Agència Catalana del Patrimoni –ens creat pel Departament de Cultura de la Generalitat fa vuit anys per dinamitzar el patrimoni cultural i preservar-lo, i el departament de Cultura, com a propietari i responsable subsidiari dels equipaments– tenen en curs una demanda per conflicte col·lectiu «per vacants cobertes en frau de llei» i una denúncia per «l'acomiadament improcedent d'onze treballadors que feien possible l'obertura dels monuments de Catalunya els caps de setmana». Això, diuen els treballadors, posa en perill el correcte funcionament d'aquests monuments i museus escampats arreu del territori que es quedaran, en certs casos, amb dos o tres treballadors en plantilla.

El comitè d'empresa i el comitè intercentres denuncien que les onze persones afectades «tenien contractes temporals, precaris, ara declarats il·legals per llei». S'encarregaven «de suplir el personal habitual quan aquest feia festa, vacances o descans o hi havia una sobrecàrrega de treball». «Eren personal amb estudis, qualificat i vinculat al centre que cobria les substitucions», diuen, tot afegint que ara, per cobrir la quota que marca la Llei de Museus, se'ls ha anunciat que «es contractaran vigilants de seguretat privada, a través d'empreses externes, persones no capacitades per gestionar qualsevol incidència al centre».

«La subcontractació demostra que l'arrel del problema no és una qüestió de baixa productivitat, com va plantejar l'Agència, sinó que es tracta de no voler crear places estructurals i desmantellar i enfonsar els monuments públics».

Els treballadors han tret a la llum, amb aquest conflicte, els greus dèficits de personal que pateixen, llocs de treball que són estructurals i «que s'han anat perdent els darrers anys des que l'Agència es va fer càrrec de la seva gestió». De fet, diuen, aquesta mesura afecta ara onze persones, però poden ser fins a una vuitantena, el 50% de les quals tenen contractes temporals. Amb tot això, denuncien un intent de «privatització del patrimoni públic» externalitzant cada vegada més serveis els quals, abans, oferia personal en plantilla: visites guiades, activitats educatives i, ara, l'atenció al públic. Segons ells, «mentre la base de treballadors s'ha anat reduint, ha anat creixent la part directiva». Creuen que el Departament de Cultura i els polítics en són responsables. «Tot el que es genera dins una agència no ha de passar per Parlament, fa invisible tot el que es fa dins», alerten.



A la comarca estan afectats monuments tan emblemàtics com la canònica de Vilabertran, que avui en dia està sent atesa i custodiada per una sola persona, «incomplint la Llei de Protecció del Patrimoni». Segons explica el comitè, quan el Departament de Cultura se'n feia càrrec, hi havia tres persones treballant-hi.

En aquesta llista també trobem el monestir de Sant Pere de Rodes on ara són tres persones en plantilla, «quan per un bon funcionament n'haurien de ser cinc». En el cas del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries saben que no hi haurà reforços per Setmana Santa, «així que hi haurà espais que no podran obrir». L'excusa que els han donat, diuen, ha estat la Covid. En una situació similar es troben Santes Creus, Cardona o Miravet.

«Monuments a la deriva»

Els treballadors no dubten que «el patrimoni està en perill» i ja parlen de «monuments a la deriva». Malgrat insistir, però, el departament no els vol rebre. Ells denuncien que «els darrers anys no s'han fet inversions en manteniment i que hi ha espais que ja són difícilment recuperables».

No només això, també alerten del «deteriorament de la salut dels treballadors que queden, perquè si hi ha una sobrecàrrega de feina –en certs casos més d'un miler de visitants al dia– no podran sostenir-la» amb una o dues persones. El públic també sortirà perjudicat. Fonts de l'Agència Catalana del Patrimoni només han volgut confirmar que «no es preveu fer cap modificació horària en els monuments ni en el personal». Tot i això, al web del mateix monestir de Sant Pere de Rodes ja es confirma una reducció d'horaris pel cap de setmana de Setmana Santa, ja que les instal·lacions tancaran a les 16 hores i no a les 19 hores com era habitual.