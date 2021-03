Un «no-judici» d'estafa sense la víctima, l'acusat ni un dels advocats del cas

El cas es remunta al 2011 a Figueres, enfronta dos excompanys de pis per uns pagaments de 800 euros fets amb una targeta de crèdit d'un d'ells sense consentiment i s'ha allargat durant una dècada. Deu anys després, ha acabat amb una confessió, una indemnització i una pena de presó que no es farà efectiva.

A la sala només hi havia el tribunal, la fiscal i l'advocada de la defensa. Ni la víctima, ni el seu lletrat, ni l'acusat, que viuen fora de Catalunya, van comparèixer al judici, que finalment va acabar amb un pacte.

L'escrit d'acusació de la fiscalia és breu i data de 2017: el feien responsable d'un delicte d'estafa continuada per haver efectuat sis pagaments entre el setembre i l'octubre de 2011 utilitzant la targeta Visa Oro del seu company de pis. La suma dels pagaments, fets a través de la plataforma de pagament paypal, és de 810 euros. Els productes comprats estan relacionats amb programari i maquinari musical.

De fet, unes setmanes després de l'última compra, que va fer-se el 10 de desembre de 2011, el processat va intentar tornar a utilitzar la targeta del company «amb la mateixa intenció d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit», però aquest cop sense sort perquè l'entitat bancària va acabar bloquejant la targeta. Per tot plegat li demanaven dos anys de presó per un delicte d'estafa continuada amb un agreujant d'abús de confiança. També sol·licitava que indemnitzés la víctima amb 810 euros, la quantitat corresponent al valor dels diners estafats.

En canvi, l'acusació particular que defensava a la víctima referia que, més enllà d'aquestes compres no autoritzades hi havia hagut diverses sostraccions. Per això demanava a l'acusat fins a sis anys de presó. Precisament ha estat aquesta elevada petició de pena el que ha dut el cas a l'Audiència de Girona.

Finalment i in extremis, les parts van arribar ahir a un acord. Semblava que hi havia tensions per acordar la xifra final que havia de pagar la víctima, i de fet, si no haguessin pactat el judici s'hauria suspès.

Reconeix els fets

L'acusat va reconèixer a través de videoconferència haver realitzat les transaccions il·lícitament, i per això les parts han acordat una rebaixa de la pena. D'aquesta manera, la secció tercera el va condemnar a un any de presó i a pagar 1.170 euros d'indemnització i 900 euros de multa. Amb tot, no haurà d'entrar a presó perquè s'ha acordat suspendre la pena, ja que és inferior a dos anys i no compta amb antecedents penals. Amb tot, a canvi no podrà cometre cap tipus de delicte durant dos anys. La sentència és ferma i per tant no es podrà recórrer.