Roses projecta un «hub» marítim sostenible al port que promogui la mobilitat elèctrica

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) ha presentat aquest dimecres un pla per a la transició energètica d'ara fins al 2025, valorat en uns 35 milions d'euros (MEUR). Entre els projectes que preveu i que es presentaran als fons europeus Next Generation, hi ha la creació d'un 'hub' marítim sostenible al port pesquer i l'esportiu. L'objectiu és que promogui la mobilitat elèctrica (també en el transport de passatgers), s'hi facin projectes de pesca sostenible, s'hi generi electricitat de proximitat i capti fabricants de productes nàutics elèctrics i renovables.També preveu celebrar-hi la primera Fira Internacional del vehicle elèctric marí.

"L'objectiu és transformar una destinació de litoral madura en una destinació sostenible no només per terra sinó també per mar". Així ha resumit el Pla Estratègic de Transició Energètica de Roses el consultor de BIM Consultors Marc Grijalvo. El document, que s'ha presentat aquest dimecres i que ja està aprovat, es va començar a treballar fa més d'un any i s'ha accelerar amb la pandèmia i l'arribada dels fons europeus Next Generation.

El regidor de Promoció Econòmica del municipi, Fèlix Llorens, ha assegurat que ho van veure com una "oportunitat" per liderar un "canvi econòmic" per a Roses, eminentment basat en el turisme.

De fet, el pla inclou 46 projectes des d'ara i fins al 2025 per valor de més de 35 MEUR però n'hi ha dos –valorats en 24 MEUR- que ja s'estan preparant per presentar a la convocatòria de fons europeus. El primer busca convertir Roses en una destinació turística sostenible. Entre les actuacions que s'hi preveuen, hi ha la instal·lació de plaques d'autoconsum en hotels i establiments turístics, la generació de comunitats locals d'ús compartit d'energia, acreditacions d'establiments amb emissions 0, l'elaboració d'un mapa de mobilitat turística elèctrica o una zona de baixes emissions.

L'altre vol convertir el port del municipi en un 'hub' sostenible. Un espai on es promogui la mobilitat elèctrica tant per a les embarcacions de pesca com per a les que es dediquen al transport de passatgers, projectes de pesca sostenible, generar electricitat de proximitat o la celebració d'una fira d'embarcacions nàutiques sostenibles. De fet, els consultors que han elaborat el pla han explicat que gran part de les instal·lacions del port pesquer ja generen la seva pròpia electricitat amb plaques solars. "Es tracta d'estendre-ho", ha dit Grijalvo. I tot plegat, amb la implicació del teixit econòmic del municipi, que ha vist amb bons ulls les propostes.

A banda d'això, també aposta per la implantació de parcs solars -tant en edificis públics com en empreses o urbanitzacions- que garanteixin tot el consum de la població. Un objectiu que preveuen assolir destinant un 5% de la superfície del terme a aquest tipus d'instal·lacions.

Mobilitat elèctrica al Parc Natural

D'altra banda, s'ha fet un estudi del Parc Natural per definir els espais on es pot estacionar per evitar col·lapses com el que es va viure l'estiu passat. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha dit que el document ha constatat que només es poden permetre 200 places d'estacionament per "garantir la sostenibilitat". Per això, plantegen adaptar altres punts més allunyats i instal·lar sensors als aparcaments disponibles que alertin quan estiguin plens. Quan això passi, els turistes que vulguin accedir al paratge ho hauran de fer en vehicles sostenibles. Entre ells, bicicletes elèctriques o busos elèctrics llançadora.

En definitiva, el consistori defensa un model "descentralitzat" de generació d'energia que no depengui de grans companyies, canviant el model actual i convertint-se en un "referent" i un pol d'atracció de sector de les renovables.

"Estem preparats per fer-ho d'una altra manera"

En aquest sentit, Mindan, ha recordat que hi ha sobre la taula un projecte de parc eòlic marí d'un "oligopoli" i que des de Roses estan "preparats per fer-ho d'una altra manera". Mindan s'ha mostrat convençuda que els projectes comptaran amb fons europeus perquè compleixen els requisits i perquè, a més d'apostar per la sostenibilitat, busquen que els beneficis reverteixin en la ciutadania.