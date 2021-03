Roses projecta un «hub» marítim sostenible al port pesquer

L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest dimecres un pla per a la transició energètica d'ara fins al 2025, valorat en uns 35 milions d'euros (MEUR). Entre els projectes que preveu i que es presentaran als fons europeus Next Generation, hi ha la creació d'un hub marítim sostenible al port pesquer i l'esportiu.

L'objectiu és que promogui la mobilitat elèctrica (també en el transport de passatgers), s'hi ?facin projectes de pesca sostenible, s'hi generi electricitat de proximitat i capti fabricants de productes nàutics elèctrics i renovables.

També preveu celebrar-hi la primera Fira Internacional del vehicle elèctric marí.

L'objectiu és ser una destinació sostenible per terra i mar.