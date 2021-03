Figueres condiciona i millora el rec de Mal

Figueres ha condicionat i millorat el rec de Mal Pas, a la rotonda de l'avinguda de Roses i l'avinguda Vilallonga. L'actuació ha consistit a retirar la terra acumulada que hi havia i s'ha refet l'escullera de pedra.

Els treballs de millora han anat a càrrec de l'empresa pública Fisersa i la inversió ha estat de 7.000 euros.

Dins la planificació de millora dels recs, s'han anat condicionant, ampliant, millorant i mantenint els recs que drenen el nucli urbà, ha informat l'Ajuntament. Un dels més significatius, i que històricament ha portat més conseqüències negatives ha estat el rec del Mal Pas, i per això, s'ha condicionat des de la carretera del Far d'Empordà fins la seva desembocadura.

Un dels punts singulars que calia millorar és el seu pas sota l'avinguda Vilallonga, on hi ha situada una gran arqueta de telefonia. S'ha ampliat i condicionat el pas per aquest punt i minimitzar l'efecte negatiu de l'escanyament que suposa aquesta arqueta.