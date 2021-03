Junts per Figueres demana al govern que no renunciï al nou pavelló

El grup de Junts per Figueres demana al govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) que no renunciï al projecte del nou pavelló projectat a la zona de l'Olivar Gran.

L'atual govern ha decidit aturar aquest projecte per a rebaixar-ne el cost. Des de Junts per Figueres consideren que això perjudica als clubs esportius perquè "hauran d'esperar més anys per poder gaudir del nou pavelló" i afegeixen que els diners invertits fins ara no hauran servit per res.

Junts per Figueres neguen que el pressupost sigui d'uns deu milions d'euros com planteja l'actual govern i recorden que es va licitar per 5,8 milions 'euros.

"Qui es pot arribar a creure que el pavelló costaria més d'un 60% de l'inicialment pressupostat?", diuen des de Junts que recorden que el pressupost el van realitzar els tècnics municipals i el despatx guanyador del projecte.

A més, recorden que ha tingut el vot favorable de l'alcaldessa, Agnès Lladó, en diverses ocasions.

El projecte havia de començar durant el segon semestre de 2020 i amb el mateix pressupost.

Des de Junts per Figueres també estan en desacord amb l'anunci fet pel propi govern, de tirar endavant amb la construcció d'un pavelló d'entrenament de tres pistes, quan aquest ja era el propòsit del pavelló inicialment projectat. "És a dir, un pavelló d'entrenament de tres pistes, amb una capacitat per a 300 persones ampliables a 300 més i on, per tant, es buscava la funcionalitat i el pragmatisme envers altres projectes faraònics, que ja van ser descartats en un primer moment", manifesten.

Per això demanen que "més enllà del desgavell habitual que suposa tenir el quadripartit al govern de la ciutat, de les cortines de fum i acostumats ja a aquest desori, demanem que es busquin solucions immediates per no començar tot el procediment de nou" per tal de no haver d'esperar més temps a tenir el pavelló.

El procés per a la construcció d'aquest pavelló va començar l'octubre de 2016 amb l'aprovació de la convocatòria d'un concurs de projectes i es posava de manifest la urgència de l'equipament per part del regidor d'Esports del moment, César Barrenechea (PSC).

Els membres del jurat d'aquest concurs eren, entre altres, l'alcaldessa Marta Felip, el nou regidor d'Esports Jordi Masquef, l'aleshores portaveu del grup municipal d'ERC i actual alcaldessa, Agnès Lladó, dos arquitectes proposats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, un representant designat pel departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, l'arquitecte municipal, i tècnics de les àrees d'Urbanisme i Contractació de l'Ajuntament de Figueres. Aquest jurat, el març de 2017, va escollir, entre 16 propostes diferents, el projecte "En els meandres" de l'arquitecte Joan Forgas Coll i l'enginyer industrial Eduard Bou Nadal.

Un cop escollit el projecte i adjudicat el contracte (data d'adjudicació: 18 agost de 2017) per valor de 232.200 euros, l'Ajuntament de Figueres va encarregar la seva redacció a l'empresa guanyadora del concurs, moment en el qual es fa la valoració del cost total de l'obra, xifrada en uns 5'8 milions d'euros. Apart de l'obra del pavelló, també calia soterrar una línia elèctrica, actuació aquesta ja realitzada per l'empresa COMSA, i que ha tingut un cost de més de 400.000 euros, expliquen des de Junts.

Amb data 5 de juliol de 2018 va aprovar inicialment el projecte d'obra municipal denominat "Projecte executiu d'un pavelló triple esportiu en el sector de l'Olivar Gran de Figueres", amb un pressupost d'execució del contracte de 5.807.941,86 euros.

El 7 de febrer de 2019, el ple de l'Ajuntament de Figueres va aprovar de manera definitiva, el projecte de construcció del tercer pavelló poliesportiu de la ciutat, ratificant el pressupost indicat en el paràgraf anterior i amb l'informe favorable dels tècnics municipals en relació a aquesta aprovació definitiva. El plenari va donar llum verd al projecte amb catorze vots favorables, inclòs el de l'actual alcaldessa Agnès Lladó i la resta de regidors d'ERC.

Des de Junts per Figueres explicquen que posteriorment, el govern de la ciutat, presidit per Agnès Lladó, va convocar el 26 de febrer de 2020 (amb caràcter extraordinari) un ple municipal on, entre altres temes, modifica el compromís de despesa de caràcter plurianual de la partida relativa al pavelló municipal (establint un cost global idèntic de 5.807.941,86 euros), i indica que l'inici de l'obra es preveu pel segon semestre del 2020 i que durant el 2021 s'haurà de dur a terme el gruix central del procès d'obra.



Concurs desert

El 16 de setembre de 2020, l'Ajuntament de Figueres va treure a concurs públic les obres per la construcció del nou pavelló esportiu amb el pressupost previst de 5.807.941,86 euros. Concurs que va finalitzar el novembre de 2020, quedant desert. Aleshores, el quadripartit va anunciar que intentaria adjudicar l'obra a travès d'un procés negociat sense publicitat per poder adjudicar-la al gener de 2021.

"A dia d'avui, a març de 2021, amb l'anunci fet pel govern, tota aquesta feina feta per l'anterior govern, pels tècnics municipals, pel jurat del concurs de projectes i fins i tot pels clubs i entitats esportives de la ciutat, i per tant, tot el camí recorregut fins ara, se n'ha anat en orris", des queixen des de Junts que afegeixen que "se n'ha anat en orris sense pensar que la ciutat de Figueres no té ni temps per perdre pel que fa als equipaments esportius, ni diners per llençar de les arques municipals".