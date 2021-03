Cs de Vilafant critica que se'ls tombi una moció de reconeixement a la Urbana

Ciutadans de Vilafant va intentar al darrer ple que s'aprovés una moció de reconeixement amb un acte oficial a la Guàrdia Urbana per unes darreres atuacions policials. El grup qualifica de «vergonyós» que ERC i PSC hi votessin en contra. Aquests dos grups i Junts van considerar que prèviament hi hauria d'haver algun tipus de protocol per establir els criteris dels reconeixements. Des de Cs critiquen que posteriorment s'aprovés una moció de suport a Pablo Hassel.

«És realment frustrant veure com ERC i PSC, per acció i omissió, han evitat fer un reconeixement oficial a la Guàrdia Municipal que ha permès desarticular un grup de lladres quan intentaven assaltar un narcohabitatge» i en canvi es doni suport a Hasél, diu la regidora Rebeca López.

Al ple va defensar la moció Serafí Pérez, que va exposar que el 20 de desembre la Guàrdia Urbana va participar activament en la detenció d'un individu que amb quatre més intentaven robar en un habitatge. El regidor va fer esment al fet que elsa gents del municipi van armats únicament amb una porra i una pistola de pebre. Va defensar aquesta actuació junt amb altres recents i va afegir la general del darrer any arran de la pandèmia.

El grup demanava un acte oficial de reconeixement.

Des d'ERC van valorar la feina feta però van considerar que el que es proposava, un homenatge, no pertocava i van votar-hi en contra. Posteriorment, PSC i Junts van apuntar de nou que tenia un gran valor la tasca de la Guàrdia Urbana però que consideraven que s'havia de fer un protocol que marqués els criteris per a rebre els reconeixements. Es va apuntar de realitzar una comissió sobre els reconeixements i mencions.

La moció no va prosperar. Va obtenir els vots a favor de Cs, l'abstenció del PSC i els vots en contra d'ERC i Junts.

Pel Cs no és comprensible que es voti en contra d'un reconeixement a la Guàrdia Urbana.»Van haver de fer front a una banda de cinc delinqüents als quals van enxampar armats i amb el passamuntanyes posat just en el moment d'entrar a robar en un narcohabitatge de la població», apunta Rebeca López, la regidora de Cs.

A més, el grup no considera lògic que posteriorment es votés una altra moció, en aquest cas de suport al cantant Pablo Hasél i que en aquest cas rebés el suport d'ERC i Junts i l'abstenció del PSC. Des d'ERC es va apuntar que es tractava de temes diferents.