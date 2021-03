Figueres celebrarà Sant Jordi en dos espais del centre de la ciutat

L'Ajuntament de Figueres està treballant per adaptar la Diada de Sant Jordi i preveu celebrar-ho en dos espais del centre de la ciutat. A la Rambla s'hi situaran les parades dels professionals (els floristes, els editors i els llibreters) i a la plaça Catalunya hi haurà l'espai destinat a les entitats i associacions.

Els dos espais tindran control d'aforament i un circuit únic, seguint les mesures de seguretat i d'higiene marcades pel Procicat.

Pel que fa a la Rambla, l'accés serà per la part ampla, per garantir l'accessibilitat per a tothom. L'horari per als professionals serà des de 2/4 de 9 del matí fins a 9 del vespre.

Durant la diada de Sant Jordi, la Rambla estarà tallada al trànsit rodat.