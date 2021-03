Pont de Molins fa reviure els antics molins de la Muga

el molí de la son. 1 2

3 Diferents estructures de l'antic molí de la Closa o també conegut com a molí de la Son, on s'accedeix des de la carretera que voreja el riu després del pont. L'espai és avui visitable després que es posessin al descobert les restes mig enrunades. F

El veïnat de Molins i més tard el del Pont es van unir en el que avui és Pont de Molins, una població lligada al pas del riu la Muga. Ara l'Ajuntament vol posar-lo en valor amb iniciatives com la recuperació dels antics molins, com el Molí de la Son o la creació d'un embarcador que permeti la possibilitat de fer una passejada en barca pel riu.

El Molí de la Closa o de la Son és el primer d'una sèrie de quatre molins en el revolt del riu que comença a la Roca del Mig. Era anteriorment la resclosa amb canal i bassa. Des d'aquí es proporcionava aigua per moldre el blat al molí. Ho explica Ferran del Campo al llibre Els molins de la Muga al terme de Pont de Molins, on recull la llarga llista de molins que des de l'edat mitjana funcionaven al municipi.

Les diferents estructures del molí de la Son estaven fa uns anys cobertes de bardisses i terres. L'Ajuntament va portar a terme una actuació fa uns anys per posar-los al descobert.

L'actual regidora de Cultura, Conxi Molons, explica que l'objectiu és donar a conèixer aquest patrimoni del qual encara queden restes a l'entorn del riu.

Per tal de permetre un fàcil accés s'hi va construir una passera de fusta. El visitant pot arribar fins a les restes dels molins o fer un passeig a l'entorn de la Muga.

El Molí de la Closa va ser conegut entre el segle XIX i XX com el Molí de la Son i s'hi guardava els carruatges dels enterraments.

Els treballs per posar al descobert al molí permeten actualment accedir a l'interior d'alguna de les estructures o veure elements antics com les moles.

Al llarg del riu hi ha restes de molts altres molins que han funcionat al llarg dels segles.

L'alcalde, Josep Fuentes, explica que «fa molts anys estaven abandonats i teniem al cap recuperar les estructures perquè es poguessin visitar».

És només un dels elements que es vinculen al pas del riu la Muga per la població. L'arribada de l'electricitat va suposar que l'aigua ja no fos imprescindible per al funcionament dels molins i es van anar deixant en desús.

L'Ajuntament treballa en altres actuacions per anar posant en valor aquest patrimoni i preservar-lo.Recentment han aconseguit evitar que s'enderroquin dues rescloses que donen aigua als horts propers. Les directives europees obligaven a enderrocar-les però finalment s'ha optat juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per portar a terme una millora ambiental creant un canal per al pas de la fauna del riu i evitar l'enderroc.

Fuentes ha avançat que continuen treballant en altres projectes per apropar la Muga al visitant o als propis veïns. En aquest sentit ha explicat que s'espera crear un petit embarcador per a embarcacions sense motor en un punt del riu proper al pont des d'on es podrà gaudir de l'entorn o del patromini dels molins des del riu.