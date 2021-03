Roses instal·la una àrea de fitnes a una platja

L'Ajuntament de Roses ha instal·lat una àrea de fitnes a la platja del Rastrell de Santa Margarida. Es tracta d'un equipament per a la pràctica de l'street workout, una nova modalitat esportiva que consisteix en l'entrenament de totes les capacitats físiques per mitjà del mateix pes corporal, barrejant moviments de tensió, dinàmics, explosius i introduint acrobàcies extremes com en la modalitat de free style.

Des de l'Ajuntament remarque n que el nou equipament complementa altres espais com els camps de futbol-platja o el parc de gimnàstica passiva propers, potenciat la platja com a àrea de pràctica esportiva a l'aire lliure.

L'espai street workout està situat a la mateixa sorra, al costat d'una zona d'ombra amb vegetació alta de palmeres i complementa els camps de futbol-platja i un conjunt esportiu de gimnàstica passiva propers. A més, la proximitat amb el passeig Marítim de Santa Margarida, on també es realitzen moltes activitats esportives com córrer, bicicleta, patinatge, passejades, entre d'altres, es considera que fa la seva ubicació idònia per potenciar aquest espai com a gran zona esportiva vinculada a la platja.