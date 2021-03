Figueres tracta d'alleujar la càrrega a bars i restaurants

L'Ajuntament de Figueres no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública als bars i restaurants durant el segon trimestre d'aquest any. La mesura ja s'havia aplicat durant el primer trimestre i se suma a la que ha anat prenent el consistori per donar suport als sectors més afectats per les restriccions de la pandèmia. El consistori calcula que deixarà d'ingressar uns 90.000 euros per aquest concepte, prenent com a dades de referència el mateix període del 2019. En total, durant aquest any, els establiments han deixat de pagar uns 160.000 euros per ocupar la via pública.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que en moments "complicats", l'Ajuntament ha de ser "sensible" i estar al costat dels negocis. "És imprescindible posar totes les facilitats i totes les ajudes al sector del comerç, de l'hostaleria i la resta de negocis per tal que puguin tirar endavant i reactivar l'economia de la ciutat", remarca.