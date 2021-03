Detingudes 31 persones a la frontera amb PCR falses quan volien entrar a França

La Policia Nacional va detenir divendres 31 persones que volien entrar a França amb proves PCR falses. La Policia Nacional i la francesa van interceptar un autocar que anava a Romania i van descobrir que 31 de les persones havien presentat certificats sanitaris que en teoria procedien de laboratoris espanyols i s'havien manipulat. Els arrestats estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents. La investigació es manté oberta. La Policia Nacional investigava des de fa dies la possible falsificació de proves PCR per part d'alguns ciutadans comunitaris, amb l'objectiu de viatjar.

Per això, la UCRIF de Girona, unitat especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, va iniciar una investigació el mes de març, després de rebre l'alerta dels cossos policials francesos que ciutadans que viatjaven cap a la resta d'Europa estarien presentant informes falsificats de resultat negatiu de les proves de PCR, una mesura exigida per les autoritats franceses per accedir al seu país.

Després de l'intercanvi previ de diverses informacions entre les dues policies per aquests mateixos fets, el matí del divendres 26 de març, la Policia de l'Aire i Fronteres (PAF) de França va informar el CNP que havien interceptat un autobús amb destinació a Romania i que els viatgers presentaven un certificat de PCR presumptament fals o falsificat i que estarien fets per diversos laboratoris espanyols.

PCRs manipulades

Davant d'aquests fets, la Policia Nacional va realitzar diverses gestions amb els suposats laboratoris que haurien realitzat les proves presentades. Els agents finalment van poder confirmar que o bé el codi no corresponia al seu emissor o bé que estava associat a una altra persona, de manera que haurien estat manipulats.

Un cop van rebre la informació, les autoritats franceses van executar un rebuig en frontera i els viatgers van passar a disposició de la Policia Nacional.

El CNP, després de rebre la certificació per part dels laboratoris oficials de la falsedat dels documents, va procedir a la detenció dels posseïdors d'aquests, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents.

Després de declarar amb la policia van ser posats en llibertat, a l'espera que les autoritats judicials competents disposin diligències ampliatòries.