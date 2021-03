El Centre de Fauna va atendre gairebé 2.000 animals l'any 2020

Els Centres de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà han atès durant el 2020 1.993 animals, dels 18.845 del total als centres de tot Catalunya, un 16% menys que el 2019.

La major part dels ingressos ha estat motivat per caigudes de niu (8.739), així com traumatismes per col·lisions (2.526), traumatismes d'origen desconegut (1.833) i captures il·legals (1.216), entre d'altres.

La xifra total representa un descens del 16% respecte de 2019, com a conseqüència de la pandèmia i les limitacions de mobilitat que ha comportat. El Departament de Territori i Sostenibilitat compta amb set centres de fauna repartits pel territori, quatre dels quals tenen activitats regulars de recuperació, a més de dur a terme programes de cria en captivitat.

Pel que fa a les entrades per centres: el Centre de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda) ha atès 12.505 animals, Vallcalent (Lleida), 3.650; Aiguamolls de l'Empordà (Castelló d'Empúries), 1.993, i Canal Vell (Deltebre), 697.