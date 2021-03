La DO Empordà reclama una moratòria per als parcs eòlics i horts fotovoltaics

Els cellers empordanesos de la DO Empordà estan preocupatsper l'impacte dels projectes de parcs eòlics o camps de plaques solars. Reclamen «prudència i racionalitat». El Consell Regulador de la DO s'ha sumat a les iniciatives de diversos col·lectius que demanen una moratòria per buscar emplaçaments que no afectin el territori. Molts dels projectes se situen ens terrenys vitivinícoles.

El primer dels projectes que ha rebut el vistiplau de la Ponència d'Energies Renovables és un parc eòlic amb una trentena d'aerogeneradors terrestres plantejats als municipis de la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Far d'Empordà i Llançà, que es preveu que puguin anar en augment. La major part d'aquests municipis pertanyen a l'àrea de la Denominació d'Origen i, especialment en el cas de Capmany, compta amb un nombre important de cellers i de superfície vitícola.

Però a la comarca hi ha en tràmit set parcs eòlics més i deu de fotovoltaics, una allau de projectes que ha sorgit després que el 2019 s'aprovés el Decret d'Energies Renovables de la Generalitat. El decret no regula les zones d'implantació.

Les empreses també estan a l'expectativa de subvenciosn europees.

«Aquest fenomen ha generat una gran preocupació entre els cellers, per considerar que tant els molins com les pistes d'accés i línies d'evacuació que se'n deriven poden alterar negativament un entorn privilegiat, que és també un atribut turístic», asseguren des del Consell Regulador de la DO Empordà en un comunicat on afegeixen que fan palesa «la inquietud del sector envers la multiplicació de projectes de manera sobtada i sense cap informació ni possibilitat d'opinar prèviament al respecte».

Estan d'acord en la necessitat d'incrementar substancialment al país l'autosuficiència energètica d'acord amb una generació sostenible però el Consell Regulador reclama que «aquesta expansió es faci a partir d'uns criteris raonables i que comptin, en la mesura del possible, amb el consens territorial».

Justament l'allau de projectes ha posat en alerta nombrosos sectors. Iaeden-Salvem Empordà o la plataforma Salvem l'Albera de Molins han engegat accions. Des de la DO Empordà constaten que s'ha de «frenar aquesta voràgine» i manifesten la seva voluntat de contribuir a una anàlisi i un diàleg que condueixi a establir unes ubicacions apropiades.

Respecte al primer parc amb la tramitació més avançada, el de Capmany, el Consell Regulador ha donat suport a les al·legacions de l'Ajuntament de Capmany i forma part de l'equip promotor de la jornada impulsada per l'Institut d'Estudis Empordanesos conjuntament amb entitats i s'ofereix a participar activament en el planejament que reclama el Manifest del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb el qual se sent plenament identificat.

El Consell Regulador remarca que «no es pot posar el carro davant dels bous» amb precipitacions perilloses que poden resultar a la llarga desproporcionades, amb una profusió de molins de gran dimensió o un estol de camps solars que alterin de forma inapropiada un entorn que estimem i un paisatge que ens és patrimoni». I afegeixen que «la fugida endavant que sembla haver empès la Generalitat després d'anys d'inacció política cal situar-la al seu lloc, reclamar la moratòria de les instal·lacions projectades i accelerar amb eficàcia un nou Pla General de l'Energia inspirat en un marc global de major consens que inclogui i detalli els criteris de protecció ambiental, agrària, biodiversitat, integració paisatgística, distribució territorial, planificació urbanística, governança i diàleg amb els Ajuntaments i agrupacions del territori».