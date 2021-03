Enxampen un lladre a l'Escala emportant-se un congelador

Els Mossos d'Esquadra van enxampar un home de 53 anys de nacionalitat espanyola i veí de Bellcaire mentre s'enduia un congelador del traster d'una casa de l'Escala. Els agents van detenir l'home per un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Els fets van tenir lloc pels volts de les onze del matí del mateix dia quan un ciutadà va alertar d'un possible robatori dins d'un traster annexat a una casa situada al carrer Àncora.Els fets van tenir lloc el 28 de març. Van veure com el duia cap al seu vehicle. La casa estava forçada i van observar que faltava el televisor, un joc de claus d'un vehicle que es trobava estacionat a l'exterior i les claus del traster. A més, estava preparat per robar altres electrodomèstics.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 29 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.