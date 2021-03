L'empresa pública Fisersa tanca el 2020 amb un superàvit de 104.000 euros

L'empresa pública de Figueres, Fisersa, ha tancat l'any 2020 amb un superàvit de 104.000 euros. Els beneficis es destinaran a inversió en millores del clavegueram, enllumenat públic i aparcaments de la ciutat així com en la gestió de l'aigua. Des de l'Ajuntament destaquen que es tracta del segon any consecutiu que els guanys superen els 100.000 euros i ho qualifiquen de "bona notícia" malgrat la situació provocada per la covid-19. A més, remarquen que la xifra de negoci també ha augmentat respecte de l'any anterior, passant dels 5.790.000 euros del 2019 als 5.905.000 l'any passat.

El vicealcalde de la ciutat, Pere Casellas, assegura que les xifres "demostren" que Fisersa és una "empresa eficient" i amb una bona gestió.

En aquest sentit, recorda que ara sumarà l'enllumenat als serveis que gestiona i que la voluntat de l'equip de govern és que també ho faci amb la neteja viària, "si surten els números".