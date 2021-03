Controls aleatoris a la frontera per l'obligació de tenir el PCR

La Policia Nacional ha començat aquest dimarts a fer controls aleatoris a la Jonquera per controlar que els ciutadans que creuen la frontera acreditin una PCR negativa. Els controls són esporàdics i ahir al matí se'n van fer a la sortida 1 de l'AP-7 i també a les antigues cabines de l'N-II, a l'entrada del Pertús. La situació contrasta amb la banda francesa on la policia i la Gerdameria hi fan controls permanents. La nova mesura, però, preocupa els comerciants de la zona, que creuen que tindrà un efecte dissuasiu i que molts francesos no hi aniran a comprar.

La presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, també creu que suposarà un «cop» per a l'economia empordanesa i critica que l'Estat hagi pres la decisió sense tenir en compte el territori.

Són els primers controls aleatoris a la frontera pels ciutadans que entrin des de França per carretera. Des d'aquest dimarts, els qui vulguin entrar a Espanya des de França hauran d'acreditar una PCR negativa realitzada en les últimes 48 hores.

La mesura, que es va publicar dissabte al BOE, es basa en criteris de «reciprocitat» perquè França ja fa setmanes que ho aplica i també s'exigeix als turistes que arribin en avió. Malgrat això, s'han establert com a excepció els transportistes, els treballadors transfronterers i els residents en un radi de 30 kilòmetres.

Client francès

La situació, però, preocupa i molt a la Jonquera i a la resta de la comarca, que viu eminentment del client francès. «Evidentment, serà un cop per al comerç tant de la Jonquera com de la resta de la comarca perquè el nostre client potencial és el francès. La nova restricció dificulta encara més la reactivació econòmica», assegura Martínez.

L'alcaldessa, a més, creu que la mesura tindrà un efecte «dissuasiu» entre els francesos i remarca que hi ha molts establiments ja estan tancats perquè «no els surt a compte obrir». En aquest sentit, critica que sempre s'hagin d'assabentar de les decisions «per la premsa» i que «mai es consulti el món local».

Martínez també creu que la mesura tindrà un doble impacte negatiu perquè s'ha pres en plena Setmana Santa. «Esperàvem que hi hagués moviment i veiem que no serà així», afegeix.

El comerç, de fet, veu amb molta preocupació la situació. La vocal de l'Associació de Comerciants del centre de la Jonquera, Isabel Vera, afirma que ja s'han vist molt perjudicats per les mesures que ha estat aplicant l'estat francès i que això suposa un nou «cop per al comerç local i comarcal». «Ens afectarà negativament perquè la gent tindrà por de creuar la frontera», afirma. «Veurem tancar negocis, acomiadaments i falta de comerç i liquiditat a la zona», afegeix.

Excepcions

Vera recorda que hi ha l'excepció per a aquells que provinguin de poblacions d'un radi de 30 quilòmetres però lamenta que la majoria ho desconeix.

En aquest sentit, insisteix que la situació transfronterera de la Jonquera s'hauria de «tenir en compte» a l'hora d'adoptar aquest tipus de mesures.

«La Catalunya del Nord i l'Alt Empordà estem constantment fent intercanvis comercials», afirma. «Les normes haurien de tenir en compte la idiosincràsia del territori», insisteix.

Els controls d'ahir al matí es van concentrar de manera puntual a la sortida 1 de l'AP-7 i també a les antigues cabines de l'N-II, al Pertús.

La situació contrasta, però, amb els controls que la policia francesa i la Gendarmeria fan de manera permanent a aquest mateix punt. Això ha provocat que un gran nombre de persones s'hagin quedat al Pertús a comprar o bé que, d'altres, hagin aprofitat els moments en què no hi havia controls, per entrar.

Més compradors al Pertús

A primera hora, es van tornar a registrar algunes cues per comprar tabac als estancs de la banda catalana.

El president de l'Associació de Comerciants del Pertús, Bruno Comas, també creu que la mesura tindrà un efecte dissuasiu. «Fa mesos que no hi ha alegria i déu ni do les pèrdues que estem tenint», insisteix. Comas admet, però, que en certa manera la mesura els podria beneficiar perquè enlloc d'anar a la Jonquera o a la resta de la comarca es quedaran al Pertús. Malgrat això, assegura que «hi ha gent que té por de moure's» i que només hi van a «buscar quatre coses imprescindibles». Entre elles, menjar, alcohol i tabac.

De Montpeller o Perpinyà

És el cas de la Danielle que ha vingut aquest dimarts al Pertús des de Montpeller. «És menys car que a casa nostra. A nosaltres ens agradava anar a la Jonquera o a Roses però, com que no tenim autorització, venim al Pertús a comprar», explica.El mateix ha fet Manuel de Perpinyà. Normalment ve un cop per setmana i s'acosta fins a la Jonquera però avui ha decidit quedar-se al Pertús perquè aquí «comprar és més barat» i no els demanen PCR.