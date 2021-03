Figueres fa un pas més per començar la construcció del CEIP Carme Guasch

L'Ajuntament de Figueres portarà a ple la setmana vinent una modificació del planejament urbanístic per construir la nova escola Carme Guasch, des del 2004 en barracons.

La modificació ajusta la finca que se cedeix a la Generalitat per a la construcció del nou centre per tal que els treballs no afectin l'activitat docent.

La nova finca de 9106,83 metres quadrats se situa a la mateixa zona a l'Olivar Gran.

L'Ajuntament va aprovar inicialment l'octubre de l'any passat la modificació al planejament i es va exposar al públic.

El novembre del 2020 el el Servei Territorial d'Educació va emetre informe desfavorable, entre altres motius perquè era inviable construir el nou edifici alhora que funcionaven les actuals instal·lacions.

S'ha ajustat la finca per tal de fer-ho compatible.

Al dictamen que es porta a ple es recorda que inicialment s'havia proposta ubicar l'escola a l'antiga presó però que es va considerar "inviable" perquè no s'hi podien encabir totes les instal·lacions educatives necessàries.

També es recorda que la construcció del nou centre porta un important retard i que la finca escollida es considera idònia.

Es compensa la pèrdua de zona verda ampliant-la en zones properes entorn del Rec Susanna.