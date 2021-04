L'aturen en un control i acaba detingut per trencar l'ordre d'allunyament amb la dona

En els controls que fan els Mossos d'Esquadra s'hi poden trobar de tot i els de l'Àrea Regional de Trànsit van detenir un home perquè havia trencat una ordre d'allunyament que tenia imposada contra la seva parella, amb qui viatjava en el mateix vehicle.

Això va succeir dimarts mentre els agents de Trànsit tenien muntat a la C-31 un punt de control d'ús de sistemes de seguretat passiva i també de cascs en cas de les motos. A les cinc de la tarda van fer aturar un vehicle que circulava per la carretera. Els agents van procedir a la identificació del conductor i els va assaltar la sorpresa: tenia una ordre d'allunyament contra la parella, la qual estava trencant, ja que viatjaven en el mateix vehicle.

Durant la comprovació de les dades del conductor, els policies també van veure que no havia obtingut mai el permís de conduir de classe B, és a dir, per portar un turisme. Alhora, van veure que sí que tenia un permís de conducció, el de ciclomotor, però que tenia retirat. Davant dels fets, van detenir el conductor: un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Miquel de Fluvià pel trencament de l'orde d'allunyament i per un delicte de la seguretat viària per no haver obtingut mai el permís de conduir.